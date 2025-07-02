Тихановський закликав Захід не зменшувати тиск на Лукашенка

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вважає, що Захід повинен продовжувати тиск на самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, аби підштовхнути його до демократичних змін.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Reuters.

За словами Тихановського, зараз не час думати про пом'якшення санкцій проти Лукашенка, позаяк "Захід має шанс досягти демократії" в Білорусі.

"Йому слід сказати: якщо ви не припините репресії, ви зіткнетеся з ще більшим тиском", – сказав білоруський опозиціонер.

"Звільнення в'язнів недостатньо: він повинен припинити подальші ув'язнення, а санкції слід скасувати лише в тому випадку, якщо він погодиться провести певні політичні реформи", – додав він.

На думку Тихановського, його звільненням Лукашенко "показав, що готовий звільнити людей, яких вважає своїми особистими ворогами".

"Він ув'язнив мене, щоб заткнути мені рота. Тепер він звільнив сильну і озброєну людину – тому що моє слово є моєю зброєю... Я планую використовувати її, щоб режим впав, Білорусь стала демократичною і приєдналася до європейської сім'ї", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі звільнили 14 політвʼязнів, серед яких був і Сергій Тихановський.

Тихановський намагався балотуватися на президентських виборах у Білорусі 2020 року, але був увʼязнений. Після цього роль лідера білоруської опозиції на себе взяла його дружина Світлана Тихановська.

Зазначимо, що звільнення найвідомішого опонента режиму Лукашенка збіглось із візитом до Мінська спецпредставника президента США генерала Кіта Келлога.

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