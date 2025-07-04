Из Польши хотят депортировать белоруса, напавшего на оппозиционера Латушко

Прокуратура Польши подала ходатайство о депортации белоруса Яугена К., который напал на белорусского оппозиционера Павла Латушко во время лекции в Варшавском университете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

35-летний гражданин Беларуси был задержан после инцидента в Варшавском университете в среду, когда напал на Латушко, гостя университетского мероприятия.

Как установило следствие, Яуген К., который проходил стажировку в университете, во время лекции Латушко бросил в него мусорный пакет и выкрикивал в его сторону слова "предатель, позор, убийца, он хотел сжечь всю оппозицию".

Представитель окружной прокуратуры прокурор Петр Антони Скиба сообщил в пятницу, что Яугену К. были предъявлены обвинения в клевете и нарушении телесной неприкосновенности.

Задержанный признал свою вину и извинился за поведение, добавил Скиба.

"Командиру пограничного поста в Варшаве направлено ходатайство о вынесении решения об обязательстве иностранца вернуться", – подчеркнул представитель прокуратуры.

В прошлом году стало известно, что прокуратура Польши расследует преступление против заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко по статьям уголовного кодекса, касающимся убийства и деятельности сетей иностранных разведок.

Напомним, белорусский оппозиционер Сергей Тихановский считает, что Запад должен продолжать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы подтолкнуть его к демократическим изменениям.