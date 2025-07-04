МЗС: у Німеччині внаслідок аварії автобуса постраждали четверо українців

Унаслідок аварії автобуса у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія в ніч проти пʼятниці зазнали поранень четверо громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Автобус із 54 пасажирами, зокрема й українцями, потрапив у ДТП неподалік міста Ребель.

У результаті отримали поранення 23 людини, з них четверо – громадяни України: 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Одну з постраждалих українок "з кількома забоями та гематомами" госпіталізували до місцевої клініки, зазначили в МЗС. Вона планує виписатись з лікарні вже в суботу.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

Раніше у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.