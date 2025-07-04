МИД: в Германии в результате аварии автобуса пострадали четверо украинцев

В результате аварии автобуса в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания в ночь на пятницу получили ранения четверо граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Автобус с 54 пассажирами, в том числе украинцами, попал в ДТП недалеко от города Ребель.

В результате ранения получили 23 человека, из них четверо – граждане Украины: 2004, 2006 и двое – 2007 года рождения.

Одна из пострадавших украинок "с несколькими ушибами и гематомами" госпитализирована в местную клинику, отметили в МИД. Она планирует выписаться из больницы уже в субботу.

"Трем другим пострадавшим гражданам Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи предоставлены бесплатные билеты для продолжения путешествия", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

Ранее в июне возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.