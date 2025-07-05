В Турции задержали трех мэров от оппозиционных партий

Турецкие правоохранители в субботу сообщили о задержании мэров трех крупных городов на юге страны, которые принадлежат к оппозиционным партиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По обвинениям в организованной преступности, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением были задержаны десять человек, в частности мэр города Адияман Абдуррахман Тутдере и города Адана Зейдан Каралар.

В отдельном деле в субботу задержали мэра Анталии Мухиттина Бочека и еще двух человек, которым инкриминируют взяточничество. Турецкая прокуратура не уточнила подробности дел.

Все трое мэров являются представителями Республиканской народной партии (CHP) – основной оппозиционной партии Турции.

В последние месяцы представители турецкой оппозиции подверглись волне арестов, которые она связывает с намерениями властей устранить главного политического конкурента.

Наиболее резонансным стало задержание в марте 2025 года популярного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.