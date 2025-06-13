У Литві бачать потребу у залученні жінок до оборони, аби мати більше військових

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.

Про це вона сказала під час пресконференції у п’ятницю, 13 червня, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Шакалієне визнала – наразі ситуація в країні така, що якщо Литва хоче мати більше військових у найближчі 5–10 років – "доведеться збільшити роль жінок в обороні".

"Використання потенціалу нашого суспільства – це перше, що ми маємо зробити. Литва – це країна, яка дотримується принципу загальної оборони, і в конституції немає зірочки зі словами "крім жінок", – сказала вона.

За словами міністерки, жінки складають приблизно одну десяту частину Збройних сил Литви, що відповідає середньому показнику НАТО.

"Однак їхня участь у некінетичних аспектах оборони – таких як кібероборона, логістика та стратегічні комунікації – швидко зростає", – відзначила вона.

За її словами, прикладом може бути Україна. За даними 2023 року, в Збройних Силах України служили 60 тисяч жінок.

"Вони стали натхненням для багатьох, незалежно від того, чи це було легко, чи просто, або чи були вони раніше професійними військовими. Але ситуація така, що потрібно робити все можливе, і вони показали, що здатні на надзвичайні речі", – сказала Шакалієне.

За її словами, дослідження показують, що рішення Швеції у 2018 році відновити призов до армії для обох статей підвищило боєготовність армії, а видимість жінок у збройних силах збільшує довіру суспільства та ідентифікацію з обороною країни.

Також, за словами Шакалієне, результати показують, що змішані за гендером команди в армії здатні приймати ефективніші стратегічні рішення, а їхня комунікація та емпатія сприяють кращим результатам.

Водночас наприкінці квітня командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі не бачить необхідності в призові жінок на обов'язкову військову службу.

Звернемо увагу, що наприкінці березня уряд і парламент Данії остаточно домовився про запровадження принципу повної рівності військової служби з 2026 року, що означає перший призов жінок нарівні з чоловіками.