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У Данії набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками

Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 19:14 — Олег Павлюк

З 1 липня у Данії набули чинності зміни до законодавства, які передбачають призов жінок до армії нарівні з чоловіками.

Про це йдеться в повідомленні данських Збройних сил, пише "Європейська правда".

З вівторка в Данії набув чинності законопроєкт про повну рівність військової служби.

Він передбачає, що жінки, яким виповниться 18 років після 1 липня 2025 року, будуть зобов'язані протягом 2026 року "нарівні з чоловіками" взяти участь у призові на військову службу, якщо не вистачить добровольців.

У Данії призов на військову службу використовується тоді, коли не вистачає добровольців. Якщо раніше для жінок служба в армії була можлива тільки на добровільній основі, то тепер вони підлягають і загальному призову.

Крім того, з вівторка було змінено саму строкову військову службу. Тепер вона триватиме в середньому 11 місяців: пʼять місяців будуть присвячені базовій підготовці, решта – оперативній службі.

Коли у квітні 2024 року парламентські партії Данії погодились запровадити жіночу військову повинність, дві партії – включно з Ліберальним альянсом – наклали на пропозицію вето, аби вона могла набути чинності лише у 2027 році після загальних виборів.

Але рішення Ліберального альянсу не перешкоджати ухваленню закону щодо призову жінок дозволило перенести запровадження призову для жінок на рік вперед.

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