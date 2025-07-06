Мошенники выманили у немки 250 тысяч евро через фейковое SMS-сообщение

Мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным кошельком, эквивалентным 250 тысячам евро.

Об этом сообщила немецкая полиция, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, неизвестные представились сотрудниками онлайн-платформы для торговли, на которой у женщины был аккаунт. Ей пришло SMS-сообщение с предупреждением о подозрительных попытках доступа к ее аккаунту.

В сообщении также был указан номер телефона якобы консультанта по безопасности платформы, к которому она должна была обратиться.

Мужчина на том конце провода направил женщину на веб-сайт, где она должна была ввести свои данные для входа и несколько защитных кодов.

На следующий день она обнаружила, что ее криптовалютный кошелек на сумму около четверти миллиона евро исчез.

Полиция в очередной раз предупредила людей о различных мошеннических схемах, которые преступники реализуют по телефону. Полиция призвала ни в коем случае не передавать личную информацию, пароли или доступ к счетам третьим лицам – особенно неизвестным людям в телефонном разговоре.

Напомним, чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с СБУ пресекли деятельность мошеннической группировки в Украине, которая выманивала деньги у чехов и других европейских граждан поддельными предложениями инвестиций.

В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.