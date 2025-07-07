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У Франції рій бджіл напав на людей: понад 20 постраждалих

Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 11:50 — Марія Ємець

У Франції стався рідкісний випадок масового нападу бджіл на перехожих, троє з 24 постраждалих опинились у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався у неділю 6 липня в муніципалітеті Оріяк департаменту Канталь, на півдні країни. З невідомих причин сотні бджіл накинулися на перехожих і атакували їх протягом кількох хвилин. Ужалення отримали 24 людини, з них троє опинились у лікарні у важкому стані. 

Представники бджолярської спільноти називають випадок дуже рідкісним, а причини такої поведінки рою достеменно незрозумілі. 

Нагадаємо, бджоли, які мешкали на даху Нотр-Даму, пережили руйнівну пожежу собору у 2019 році. 

У 2020 році у Польщі та Хорватії повідомляли про випадки масової загибелі бджіл, ймовірно внаслідок обробки полів небезпечними для них хімікатами. 

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Франція інциденти
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