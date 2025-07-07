У Франції рій бджіл напав на людей: понад 20 постраждалих

У Франції стався рідкісний випадок масового нападу бджіл на перехожих, троє з 24 постраждалих опинились у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у неділю 6 липня в муніципалітеті Оріяк департаменту Канталь, на півдні країни. З невідомих причин сотні бджіл накинулися на перехожих і атакували їх протягом кількох хвилин. Ужалення отримали 24 людини, з них троє опинились у лікарні у важкому стані.

Представники бджолярської спільноти називають випадок дуже рідкісним, а причини такої поведінки рою достеменно незрозумілі.

Нагадаємо, бджоли, які мешкали на даху Нотр-Даму, пережили руйнівну пожежу собору у 2019 році.

У 2020 році у Польщі та Хорватії повідомляли про випадки масової загибелі бджіл, ймовірно внаслідок обробки полів небезпечними для них хімікатами.