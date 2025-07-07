Во Франции рой пчел напал на людей: более 20 пострадавших

Во Франции произошел редкий случай массового нападения пчел на прохожих, трое из 24 пострадавших оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье 6 июля в муниципалитете Орияк департамента Канталь, на юге страны. По неизвестным причинам сотни пчел набросились на прохожих и атаковали их в течение нескольких минут. 24 человека получили укусы, из них трое оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Представители пчеловодческого сообщества называют случай очень редким, а причины такого поведения роя точно непонятны.

Напомним, пчелы, которые жили на крыше Нотр-Дама, пережили разрушительный пожар собора в 2019 году.

В 2020 году в Польше и Хорватии сообщали о случаях массовой гибели пчел, вероятно в результате обработки полей опасными для них химикатами.