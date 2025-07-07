В Італії за ордером США затримали підозрюваного у шпигунстві китайця

В Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Затримання 33-річного громадянина Китаю відбулося минулого тижня в аеропорту Мілан-Мальпенса, щойно він прибув до Італії.

Підставою став міжнародний ордер на арешт від США, оскільки ФБР підозрює його у причетності до групи хакерів, які займалися кібершпигунством проти Сполучених Штатів в інтересах Китаю – зокрема, нібито намагалися дізнатись деталі про вакцини від коронавірусу, які розробляли в Університеті Техасу.

У вівторок в апеляційному суді Мілану відбудеться розгляд питання про екстрадицію на запит США. Першим рішенням італійського суду погодили тримання під вартою як запобіжний захід.

У родині затриманого кажуть, що він звичайний співробітник ІТ-компанії і прибув в Італію на відпочинок.

Нагадаємо, у Німеччині звинувачують у шпигунстві на користь Ірану громадянина Данії, який збирав інформацію про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.

У Нідерландах нещодавно заявили про зростання шпигунської діяльності з боку Китаю.