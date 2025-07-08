Президент Чехії не вірить, що РФ серйозно задумається про перемовини після літнього наступу

Президент Чехії Петр Павел не думає, що у Кремлі будуть більш серйозно налаштовані на реальні перемовини про завершення війни після літньої наступальної кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", своїми міркуваннями він поділився в інтерв’ю BBC-Україна.

Павела запитали його думку як генерала про припущення, що літній наступ Росії може стати останнім великим наступом цієї війни, після чого Москва задумається про серйозні перемовини.

"Особисто я цьому не вірю, взагалі не довіряю російським аргументам. Коли вони кажуть, що не ставлять за мету повністю перемогти Україну, то варто послухати висловлювання президента Путіна чи Сергєя Лаврова, щоб зрозуміти, чого вони насправді хочуть. Якщо вони хочуть, щоб Україна підкорилася всім вимогам Росії, то це не є компромісом на полі бою. Це просто повна поразка України, повний контроль над її територією, встановлення своїх умов та підпорядкування України волі Москви", – відповів президент Чехії.

Він зауважив, що поки у Москві будуть бачити якісь реальні успіхи на полі бою, то вочевидь не будуть зацікавлені вести мирні перемовини.

"Вони (росіяни. – Ред.) вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів. З цієї причини президент Путін доручає своїм командирам чинити максимальний тиск на Україну", – зазначив Павел, навівши приклади, як РФ намагається одночасно діяти і на фронті, і тероризувати цивільне населення в тилу, щоб зламати волю до опору.

Петр Павел не згоден з твердженнями, що Росія зараз перемагає у війні, натомість вказав, що обидві сторони мають свої проблеми та обмеження, через які не можуть досягти переваги.

Він додав, що бачить об’єднані західні санкції досить потужним інструментом, який рано чи пізно примусить Росію задуматись про перемовини через значне погіршення економічної ситуації.

Як повідомляли, у НАТО прогнозують "важке літо" для України через хибні дані про війну у Путіна.