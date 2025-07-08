Президент Чехии не верит, что РФ серьезно задумается о переговорах после летнего наступления

Президент Чехии Петр Павел не думает, что в Кремле будут более серьезно настроены на реальные переговоры о завершении войны после летней наступательной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", своими соображениями он поделился в интервью BBC-Украина.

Павела спросили его мнение как генерала о предположении, что летнее наступление России может стать последним крупным наступлением этой войны, после чего Москва задумается о серьезных переговорах.

"Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят. Если они хотят, чтобы Украина подчинилась всем требованиям России, то это не является компромиссом на поле боя. Это просто полное поражение Украины, полный контроль над ее территорией, установление своих условий и подчинение Украины воле Москвы", – ответил президент Чехии.

Он отметил, что пока в Москве будут видеть какие-то реальные успехи на поле боя, то очевидно, не будут заинтересованы вести мирные переговоры.

"Они (россияне. – Ред.) считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине президент Путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину", – отметил Павел, приведя примеры, как РФ пытается одновременно действовать и на фронте, и терроризировать гражданское население в тылу, чтобы сломить волю к сопротивлению.

Петр Павел не согласен с утверждениями, что Россия сейчас побеждает в войне, но указал, что у обеих сторон есть свои проблемы и ограничения, из-за которых никто не может достичь преимущества.

Он добавил, что видит объединенные западные санкции достаточно мощным инструментом, который рано или поздно заставит Россию задуматься о переговорах из-за значительного ухудшения экономической ситуации.

Как сообщалось, в НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за ложных данных о войне у Путина.