Неподалік Барселони борються з масштабною лісовою пожежею

На північному сході Іспанії другий день гасять масштабну лісову пожежу, що охопила близько 2300 гектарів.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Пожежа почалась у понеділок 7 липня в місцевості Террес дель Ебре, що неподалік міста Таррагона на південь від Барселони. Через спеку і сильний вітер зі шквалами до 90 км/год вогонь швидко поширився та зараз охоплює площу близько 2300 гектарів.

🔴 Imatges de l’incendi d’esta matinada distribuïdes pels Bombers#IFPaüls pic.twitter.com/Bu2sWndbr0 – Canal TE – Canal Terres de l'Ebre (@canalte) July 8, 2025

2000 місцевих мешканців рекомендували залишатися вдома, щоб не наражатись на небезпеку та не відволікати рятувальні служби. Окремим домогосподарствам довелось евакуюватися.

Дим від пожежі поширився за сотні кілометрів від її осередку.

Зусилля пожежників зосереджені на тому, щоб не дати вогню перетнути річку Ебро, яка зараз є природною перешкодою від розширення пожежі. Залучені близько 400 представників різних служб з більш як десятком спецлітаків.

Continuem treballant a #IFPaüls. El foc avança cap al barranc de la Canal del Grau empès pel mestral. Prioritzem el flanc esquerre, que és el que s'obriria cap a la carretera, i treballem per tancar el flanc dret, que s'obriria cap els Ports.



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👨‍🚒 64#bomberscat pic.twitter.com/7LDURVoamC – Bombers (@bomberscat) July 7, 2025

Вдень у вівторок очікують зміну напрямку вітру, що має спростити контроль за пожежею.

Велику лісову пожежу гасять також з іншого боку кордону у Франції, там палає понад 1500 гектарів.

Тим часом у Словаччині оголосили надзвичайну ситуацію через наслідки буревію, постраждали також сусідні райони Польщі.