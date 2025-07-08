Недалеко от Барселоны борются с масштабным лесным пожаром

На северо-востоке Испании второй день тушат масштабный лесной пожар, охвативший около 2300 гектаров.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Пожар начался в понедельник 7 июля в местности Террес дель Эбре, недалеко от города Таррагона к югу от Барселоны. Из-за жары и сильного ветра со шквалами до 90 км/ч огонь быстро распространился и сейчас охватывает площадь около 2300 гектаров.

🔴 Imatges de l’incendi d’esta matinada distribuïdes pels Bombers#IFPaüls pic.twitter.com/Bu2sWndbr0 – Canal TE – Canal Terres de l'Ebre (@canalte) July 8, 2025

2 тысячам местных жителей рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергаться опасности и не отвлекать спасательные службы. Отдельным домохозяйствам пришлось эвакуироваться.

Дым от пожара распространился за сотни километров от его очага.

Усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не дать огню пересечь реку Эбро, которая сейчас является естественным препятствием от расширения пожара. Задействованы около 400 представителей различных служб с более чем десятком спецсамолетов.

Днем во вторник ожидают изменение направления ветра, что должно упростить контроль за пожаром.

Большой лесной пожар тушат также с другой стороны границы во Франции, там пылает более 1500 гектаров.

Тем временем в Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана, пострадали также соседние районы Польши.