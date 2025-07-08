Сильний шторм завдав великої шкоди у портовому місті Хорватії

Хорватське приморське місто Спліт вранці 8 липня постраждало від потужного буревію, який за короткий час спричинив значні руйнування.

Про це повідомляє хорватське Vijesti, пише "Європейська правда".

Шторм почався близько 9 ранку у вівторок і супроводжувався сильними зливами, градом та сильними шквалами вітру. Хоча на небі можна було спостерігати ознаки наближення негоди, такі масштаби стихії важко було передбачити.

Tom Dubravec/CROPIX

Сильний вітер зривав з будівель елементи покрівель та валив дерева, обірвалося чимало ліній електропередачі, багато вулиць підтопило.

Постраждав у тому числі старовинний палац Діоклетіана та місцевий стадіон, де сильно пошкоджена покрівля.

Duje Klaric /CROPIX

Tom Dubravec/CROPIX

У порту обірвалися троси, якими був пришвартований великий пором. Внаслідок цього розгойдане судно вдарило два менших – катамаран і невеликий екскурсійний катер, останній внаслідок цього затонув. Також у порту впав кран.

Ivo Cagalj/Pixsell

Двоє людей отримали травми внаслідок падіння дерев.

"Усі чергові бригади вже на виїздах, роботи буде дуже багато", – прокоментував керівник пожежно-рятувальної служби міста Маріо Мікас, додавши, що ліквідація наслідків може зайняти більш як добу.

Найчастіше містяни телефонують через підтоплені підвали, дерева, що перегородили вулиці або впали на автомобілі, пошкоджені вікна у високих будівлях. Через обрив ліній електропередач частина домівок залишились без світла.

Ввечері у понеділок сильний буревій пройшов у східних районах Словаччини та Польщі, у Словаччині низка муніципалітетів оголосили надзвичайну ситуацію.

Два роки тому раптовий сильний шторм завдав великої шкоди у хорватському регіоні Істрія.