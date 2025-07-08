Сильный шторм нанес большой ущерб портовому городу Хорватии

Хорватский приморский город Сплит утром 8 июля пострадал от мощного урагана, который за короткое время вызвал значительные разрушения.

Об этом сообщает хорватское издание Vijesti, пишет "Европейская правда".

Шторм начался около 9 часов утра во вторник и сопровождался сильными ливнями, градом и шквалами. Хотя на небе можно было наблюдать признаки приближения непогоды, такие масштабы стихии трудно было предсказать.

Tom Dubravec/CROPIX

Сильный ветер срывал со зданий элементы кровель и валил деревья, оборвалось немало линий электропередачи, многие улицы подтопило.

Пострадал в том числе старинный дворец Диоклетиана и местный стадион, где сильно повреждена кровля.

Duje Klaric /CROPIX

Tom Dubravec/CROPIX

В порту оборвались тросы, которыми был пришвартован большой паром. В результате раскачавшееся судно ударило два меньших – катамаран и небольшой экскурсионный катер, последний в результате этого затонул. Также в порту упал кран.

Ivo Cagalj/Pixsell

Два человека получили травмы в результате падения деревьев.

"Все дежурные бригады уже на выездах, работы будет очень много", – прокомментировал руководитель пожарно-спасательной службы города Марио Микас, добавив, что ликвидация последствий может занять более суток.

Чаще всего горожане звонят из-за подтопленных подвалов, деревьев, которые перегородили улицы или упали на автомобили, поврежденных окон в высоких зданиях. Из-за обрыва линий электропередачи часть домов остались без света.

Вечером в понедельник сильный ураган прошел в восточных районах Словакии и Польши, в Словакии ряд муниципалитетов объявили чрезвычайную ситуацию.