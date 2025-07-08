У Швеції переймаються за безпеку прем'єра через дані з фітнес-додатка охоронців

У Швеції сім агентів служби безпеки, відповідальних за охорону прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, залишили у відкритому доступі особисті дані з популярного додатка для фітнесу Strava, чим розкрили місцеперебування очільника уряду.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Охоронці Шведської служби безпеки (Säpo) ненавмисно розкрили конфіденційну інформацію через додаток щонайменше на 35 акаунтах, що дозволило користувачам відстежувати пересування Крістерссона, місце його проживання, маршрути для бігу і навіть швидкість бігу.

За допомогою цих даних шведська газета Dagens Nyheter змогла скласти карту минулих місць перебування високопосадовців.

Дані стосуються не тільки нинішнього прем'єр-міністра Крістерссона, а й містять інформацію про колишніх прем'єр-міністрів Магдалену Андерссон і Стефана Льовена, королівську сім'ю та лідера ультраправої партії "Шведські демократи" Їммі Окессона.

Після публікації у шведських ЗМІ зазначені профілі у Strava були заблоковані або видалені з мережі. Шведська служба безпеки заявила, що перегляне свої процедури.

"Ми вживаємо заходів для забезпечення дотримання протоколів. Я не можу розповісти про внутрішні заходи, але вживаються кроки, щоб запобігти повторенню таких випадків", – сказала глава відділу безпеки Säpo Кароліна Бйорнсдоттер Паасіківі.

Нагадаємо, у квітні німецький суд оштрафував на 4500 євро і тимчасово позбавив водійських прав чоловіка, який у 2023 році незаконно проїхав на територію аеропорту Франкфурта і потім обійняв тодішнього канцлера Олафа Шольца.

Чоловік приєднався до урядового кортежу на своєму приватному автомобілі і таким чином в'їхав на територію аеропорту.

Він обійняв Шольца, коли той збирався сісти в літак. Обвинувачений через свого адвоката пояснив, що причиною обіймів було те, що він підлаштував свою поведінку до поведінки решти членів групи. Сам Шольц тоді спокійно поставився до інциденту.