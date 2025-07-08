В Швеции переживают за безопасность премьера из-за данных из фитнес-приложения охранников

В Швеции семь агентов службы безопасности, ответственных за охрану премьер-министра Ульфа Кристерссона, оставили в открытом доступе личные данные из популярного приложения для фитнеса Strava, чем раскрыли местонахождение главы правительства.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Охранники Шведской службы безопасности (Säpo) непреднамеренно раскрыли конфиденциальную информацию через приложение по меньшей мере на 35 аккаунтах, что позволило пользователям отслеживать передвижения Кристерссона, место его проживания, маршруты для бега и даже скорость бега.

С помощью этих данных шведская газета Dagens Nyheter смогла составить карту прошлых мест пребывания высокопоставленных чиновников.

Данные касаются не только нынешнего премьер-министра Кристерссона, но и содержат информацию о бывших премьер-министрах Магдалене Андерссон и Стефане Левене, королевской семье и лидере ультраправой партии "Шведские демократы" Йимми Окессоне.

После публикации в шведских СМИ указанные профили в Strava были заблокированы или удалены из сети. Шведская служба безопасности заявила, что пересмотрит свои процедуры.

"Мы принимаем меры для обеспечения соблюдения протоколов. Я не могу рассказать о внутренних мерах, но предпринимаются шаги, чтобы предотвратить повторение таких случаев", – сказала глава отдела безопасности Säpo Каролина Бьорнсдоттер Паасикиви.

Напомним, в апреле немецкий суд оштрафовал на 4500 евро и временно лишил водительских прав мужчину, который в 2023 году незаконно проехал на территорию аэропорта Франкфурта и затем обнял тогдашнего канцлера Олафа Шольца.

Мужчина присоединился к правительственному кортежу на своем частном автомобиле и таким образом въехал на территорию аэропорта.

Он обнял Шольца, когда тот собирался сесть в самолет. Обвиняемый через своего адвоката объяснил, что причиной объятий было то, что он подстроил свое поведение к поведению остальных членов группы. Сам Шольц тогда спокойно отнесся к инциденту.