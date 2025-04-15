У Німеччині оштрафували чоловіка, який пробрався у кортеж Шольца і обійняв його

Німецький суд оштрафував на 4500 євро і тимчасово позбавив водійських прав чоловіка, який у 2023 році незаконно проїхав на територію аеропорту Франкфурта і потім обійняв канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Окружний суд Франкфурта засудив чоловіка до штрафу в розмірі 150 денних ставок по 30 євро кожна і заборони на водіння на два з половиною роки за створення небезпеки для дорожнього руху в поєднанні з порушенням громадського порядку. Вирок є остаточним.

Він прилаштувався до кортежу охорони канцлера і без дозволу в'їхав на територію аеропорту Франкфурта, після цього обійняв Олафа Шольца.

У травні 2023 року 50-річний чоловік, який на момент скоєння порушення перебував під впливом наркотиків, в залі суду висловив каяття і пообіцяв виправитися. Він сказав, що потрапив у цю ситуацію помилково: "Я прошу вибачення за все".

У судовому процесі, який слухався протягом половини дня, обійми канцлера і той факт, що Шольц був у кортежі, зіграли лише незначну роль. Це був чистий збіг обставин, заявив прокурор Крістіан Ланг після винесення вироку. За цим не було жодної мотивації.

Чоловік раніше вже був затриманий за водіння під впливом наркотиків, і знову через чотири місяці після інциденту. Він розповів, що перед цим два дні розважався на вечірках, неодноразово вживав кокаїн і не спав. Він приєднався до кортежу на своєму приватному автомобілі і таким чином в'їхав на територію аеропорту.

Він обійняв Шольца, коли той збирався сісти в літак. Обвинувачений через свого адвоката пояснив, що причиною обіймів було те, що він підлаштував свою поведінку до поведінки решти членів групи. Сам Шольц тоді спокійно поставився до інциденту.

Після обіймів чоловіка без опору заарештувала федеральна поліція в аеропорту, але згодом відпустила. Однак, цей випадок викликав дискусію щодо безпеки канцлера.

У 2023 році Олаф Шольц впав і травмувався під час пробіжки.