Кошта та фон дер Ляєн візьмуть участь у Конференції з відновлення України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн будуть присутні у Римі на Конференції з відновлення України.

Про це у Facebook повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Матернова, яка також прямує до італійського Рима на Конференцію з відновлення України у вівторок, 8 липня, повідомила, що у ній візьмуть участь президент Володимир Зеленський, а також Кошта та фон дер Ляєн.

Їхні виступи очікуються у четвер, 10 липня.

За інформацією "ЄвроПравди", очікується також участь єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Як відомо, 10 і 11 липня в Італії проходитиме Конференція з відновлення України, в якій візьме участь американська делегація разом зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа щодо України Кітом Келлогом.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність Відня стати місцем проведення наступної Конференції з відновлення України.