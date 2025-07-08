Кошта и фон дер Ляйен примут участие в Конференции по восстановлению Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут присутствовать в Риме на Конференции по восстановлению Украины.

Об этом в Facebook сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

Матернова, которая также направляется в итальянский Рим на Конференцию по восстановлению Украины во вторник, 8 июля, сообщила, что в ней примут участие президент Владимир Зеленский, а также Кошта и фон дер Ляйен.

Их выступления ожидаются в четверг, 10 июля.

По информации "ЕвроПравды", ожидается также участие еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Как известно, 10 и 11 июля в Италии пройдет Конференция по восстановлению Украины, в которой примет участие американская делегация вместе со спецпосланцем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности Вены стать местом проведения следующей Конференции по восстановлению Украины.