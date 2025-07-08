Президент Латвии уверен, что НАТО придет на помощь в случае угрозы странам Балтии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не сомневается, что в случае угрозы страны Балтии получат полную поддержку от союзников по НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Риге, его цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс напомнил, что вскоре после 2014 года, когда РФ начала аннексию Крыма, в странах Балтии появились первые подразделения НАТО. Эти подразделения в Латвии, Литве и Эстонии выросли из боевых групп до уровня бригад.

По его словам, современная война – это не только классическое военное вторжение, но и различные виды гибридных атак.

Поэтому обсуждается, что 5-я статья договора НАТО и оборонные планы, основанные на ней, должны быть достаточно гибкими, а верховному главнокомандующему вооруженных сил НАТО на месте необходимо предоставить достаточные полномочия и уровень ответственности, отметил латвийский президент.

Ринкевичс добавил, что его беспокойство связано не с выполнением 5-й статьи НАТО, а с тем, как осмысленно инвестировать в решение, принятое на саммите в Гааге – выделить на оборону 5% от ВВП.

"Мы хорошо понимаем, что у нас мало времени, потому что российская военная промышленность развивается гораздо быстрее. Европе нужно "покрыть" проблематичные сферы, которые мы в данный момент, как члены НАТО и Европейского Союза, не в состоянии покрыть", – добавил он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предостерег, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.