У Туреччині почав роботу новий посол України

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, призначений послом України в Туреччині, у вівторок вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це сповістив директорат з питань комунікацій президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, Ердоган у вівторок прийняв призначеного посла України у своїй резиденції в Анкарі.

"Під час зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти", – ідеться в повідомленні.

President Recep Tayyip Erdoğan received Ambassador Nariman Dzhelyalov of Ukraine at the Presidential Complex.



At the meeting, Ambassador Dzhelyalov presented his letter of credence to President Erdoğan. pic.twitter.com/mdlW3L29ps – Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 8, 2025

Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.

Призначення Джеляла послом у Туреччині ще у грудні 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський в межах великої ротації українських послів. Відповідний указ був підписаний 14 травня.

Попередній посол України в Туреччині Василь Боднар був восени 2024-го переведений на посаду посла в Польщі, після чого посольство в Анкарі залишилось без постійного очільника.