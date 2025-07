У Туреччині почав роботу новий посол України

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, призначений послом України в Туреччині, у вівторок вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це сповістив директорат з питань комунікацій президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, Ердоган у вівторок прийняв призначеного посла України у своїй резиденції в Анкарі.

"Під час зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти", – ідеться в повідомленні.

President Recep Tayyip Erdoğan received Ambassador Nariman Dzhelyalov of Ukraine at the Presidential Complex.



At the meeting, Ambassador Dzhelyalov presented his letter of credence to President Erdoğan. pic.twitter.com/mdlW3L29ps