В Турции начал работу новый посол Украины

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, назначенный послом Украины в Турции, во вторник вручил верительные грамоты турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщил директорат по вопросам коммуникаций президента Турции, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, Эрдоган во вторник принял назначенного посла Украины в своей резиденции в Анкаре.

"Во время встречи посол Джелял вручил президенту Эрдогану верительные грамоты", – говорится в сообщении.

President Recep Tayyip Erdoğan received Ambassador Nariman Dzhelyalov of Ukraine at the Presidential Complex.



At the meeting, Ambassador Dzhelyalov presented his letter of credence to President Erdoğan. pic.twitter.com/mdlW3L29ps