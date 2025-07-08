Рейтинг канцлера Німеччини суттєво просів

Популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка почала зростати минулого місяця на тлі ефективної зовнішньої політики, знову почала падати.

Таке показало опитування інституту Forsa на замовлення RTL/n-tv, передає "Європейська правда".

Приблизно через два місяці після початку роботи нового федерального уряду Німеччини його роботою задоволені лише 38% опитаних німців, а незадоволені – 58%.

Паралельно з незадоволенням роботи федерального уряду Німеччини росте невдоволення роботою канцлера Фрідріха Мерца, зазначає n-tv.

Якщо в перші тижні після вступу на посаду його рейтинг постійно зростав і досяг 42%, то за тиждень він впав на сім пунктів – до 35%. Це найнижчий показник з початку опитувань наприкінці травня, ідеться в матеріалі.

Натомість незадовільно оцінюють Мерца 59%, на вісім пунктів більше, ніж тиждень тому.

Як пише n-tv, на рейтинг канцлера вплинуло відчуття громадян Німеччини, що уряд не займається першочерговими проблемами країни (так думають 65% респондентів).

Стільки ж критикують відмову німецького уряду знизити податок на електроенергію, що стало однією з головних тем політичних дебатів у країні в останні дні.

Нагадаємо, що ще в середині червня роботою Фрідріха Мерца були задоволені 43%, що аналітики повʼязали з його активністю у сфері зовнішньої політики.

Перед тим повідомлялось, що партія Мерца ХДС разом з сестринською партією ХСС наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".