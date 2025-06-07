Партія Мерца збільшує свій відрив від ультраправих

Керівна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз (разом з сестринською партією Християнсько-соціальний союз) наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Insa для газети Bild am Sonntag, передає "Європейська правда".

ХДС/ХСС збільшив підтримку, досягнувши 27% – зростання на один відсотковий пункт порівняно з попереднім тижнем. "АдН", з іншого боку, втрачає підтримку і зараз має 23% (-1). Це збільшує розрив між двома партіями до чотирьох відсоткових пунктів, що є найвищим показником з березня. На початку травня ці дві партії мали рівний результат.

Задоволеність лідером ХДС Фрідріхом Мерцом також помітно зростає, згідно з опитуванням. 36 відсотків респондентів висловили задоволення його роботою – це на 13 відсоткових пунктів більше, ніж чотири тижні тому, коли він вступив на посаду канцлера. Оцінка діяльності федерального уряду в цілому зросла на вісім пунктів, а 37 відсотків респондентів висловили позитивну думку про його роботу.

Виконавчий директор Insa Германн Бінкерт вважає міграційну політику ключовою причиною зростання підтримки. Мерц зайняв чітку позицію, підтримує міністра внутрішніх справ Александра Добріндта і користується перевагами об'єднаної позиції ХДС/ХСС. Нещодавній візит канцлера до колишнього президента США Дональда Трампа також був позитивно сприйнятий громадськістю.

СДПН і Ліва партія також втратили по одному відсотковому пункту, досягнувши 16 і 10 відсотків відповідно. Зелені піднялися до 11%, знову обігнавши Ліву партію. Альянс Сари Вагенкнехт і ВДП залишилися на рівні чотирьох відсотків, таким чином, знову не потрапляючи до Бундестагу.