Мерц набирає популярності на тлі зовнішньополітичної активності
Рівень підтримки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца демонструє зростання через шість тижнів після його вступу на посаду.
Про це свідчить опитування інституту Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
43% респондентів задоволені його діяльністю – це на 3 відсоткові пункти більше, ніж тиждень тому, і на 5 більше, ніж наприкінці травня.
Незадоволених – 49%, що на 1 пункт менше, ніж раніше.
Аналітики пов’язують підвищення популярності з активністю Мерца у сфері зовнішньої політики, зокрема щодо війни в Україні, кризи на Близькому Сході та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Опитування також виявило суттєві регіональні відмінності: на заході Німеччині рівень підтримки та критики практично зрівнявся (45% проти 47%), тоді як на сході країни невдоволення домінує (54% незадоволених проти 31% задоволених).
Найвищу підтримку чинний канцлер має серед прихильників блоку ХДС/ХСС – цілих 80% позитивних оцінок. Цікаво, що більшість виборців СДПН (59%) також схвально оцінюють діяльність Мерца.
Натомість виборці "Зелених" більше схиляються до критики (55% незадоволених проти 41% задоволених), а серед прихильників "Лівих" та "АдН" рівень невдоволення особливо високий – 73% і 87% відповідно.
Опитування свідчить, що зовнішньополітична активність позитивно впливає на рейтинги Мерца, однак політична поляризація та регіональні відмінності залишаються суттєвими викликами для нового канцлера.
Нещодавно стало відомо, що партія Мерца ХДС разом з сестринською партією ХСС наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
Нещодавній візит канцлера до президента США Дональда Трампа також був позитивно сприйнятий громадськістю.