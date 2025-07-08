Макрон: Британия и Франция ответственны за безопасность Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в британском парламенте во вторник подчеркнул особую роль Парижа и Лондона в обеспечении европейской безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В выступлении перед обеими палатами парламента Великобритании Макрон заявил, что Лондон и Париж должны "защищать международный порядок" в традициях британского лидера времен войны Уинстона Черчилля.

Он сделал этот призыв на фоне "пренебрежения международными правилами дестабилизирующими государствами", которые "пытаются разделить мир в свою пользу".

"Наши две страны несут особую ответственность за безопасность континента. Сегодня в Европе на кону стоит наша способность взять на себя ответственность за обеспечение безопасности нашего континента в большей степени", – подчеркнул французский президент.

Кроме того, Макрон призвал британских законодателей "уменьшить чрезмерную зависимость от США и Китая".

Президент Франции выступил в британском парламенте после того, как он и его супруга Брижит во вторник прибыли с трехдневным государственным визитом в Великобританию.

В среду Макрон проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а в последний день визита планируется двусторонний саммит параллельно с встречей "коалиции решительных".