Макрон прибув із офіційним візитом до Британії

Президент Франції Емманюель Макрон по прибуттю до Великої Британії із державним візитом заявив, що це важливий момент для Європи, а також згадав і про Україну.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У вівторок, 8 липня, Макрон та його дружина Бріджит прибули до Британії із державним візитом. На час його візиту запланований саміт між країнами.

"Велика Британія є стратегічним партнером, союзником і другом. Разом ми будемо вирішувати найважливіші виклики сучасності: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура. Це всі сфери, в яких ми прагнемо діяти спільно та поглиблювати нашу співпрацю конкретним, ефективним та тривалим чином", – зазначив французький президент.

Він наголосив, що це також "важливий момент для Європи". За його словами, "висловлена Сполученим Королівством готовність зміцнити зв'язки з Європейським Союзом є потужним сигналом".

"Це зобов'язує нас спільно шукати нові засоби співпраці, що поважають наші взаємні інтереси", – зазначив лідер Франції.

Фото: The Guardian

Макрон зазначив, що спільні зусилля з підтримки України, де "стоїть на кону безпека нашого континенту", промислові проєкти, співпраця в космічній галузі та спільна військова робота – все це конкретні приклади, які демонструють, наскільки динамічним і перспективним є партнерство між країнами.

French President Emmanuel Macron state visit to Britain https://t.co/CagGwy9kKo – Reuters (@Reuters) July 8, 2025

Як відомо, у межах британсько-французького саміту, який пройде у четвер, 10 липня, відбудеться зустріч так званої коаліції рішучих – неформального об'єднання держав, які зобов'язалися підтримати Україну.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Великою Британією заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Але коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.

На цьому тлі, за даними ЗМІ, британські та французькі посадовці обговорювали необхідність "реалістично оцінити" те, що президент США Дональд Трамп відмовляється від підтримки України.