Фон дер Ляєн: захист Європи – це наша відповідальність

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз не може покладатися на інших у захисті Європи.

Про це вона сказала у середу, 9 липня, під час виступу у Європейському парламенті, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн розкритикувала наймасштабніший російський авіаудар по регіонах України за весь час повномасштабного вторгнення у ніч проти 9 липня.

"Ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває, а загроза з боку Росії залишається", – наголосила вона.

Відтак президентка Єврокомісії акцентувала, що ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи.

"Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи. Захист Європи – це наша відповідальність", – наголосила вона.

Вона розповіла про плани щодо збільшення оборонних і військових витрат.

"Це добре для безпеки, але не тільки, це також добре для створення хороших робочих місць тут, у нас вдома", – підсумувала фон дер Ляєн.

Зазначимо, у ніч проти 9 липня Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу регіони України. 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно застеріг, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

Своєю чергою комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.