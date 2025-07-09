Фон дер Ляйен: защита Европы – это наша ответственность

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз не может полагаться на других в защите Европы.

Об этом она сказала в среду, 9 июля, во время выступления в Европейском парламенте, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен раскритиковала самый масштабный российский авиаудар по регионам Украины за все время полномасштабного вторжения в ночь на 9 июля.

"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, а угроза со стороны России остается", – подчеркнула она.

Затем президент Еврокомиссии акцентировала, что ЕС не может полагаться на других в защите Европы.

"Мы не можем полагаться на других в защите Европы. Защита Европы – это наша ответственность", – подчеркнула она.

Она рассказала о планах по увеличению оборонных и военных расходов.

"Это хорошо для безопасности, но не только, это также хорошо для создания хороших рабочих мест здесь, у нас дома", – подытожила фон дер Ляйен.

Отметим, в ночь на 9 июля Россия атаковала 741 средством воздушного нападения регионы Украины. 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадания в 4 локациях, а также падение сбитых – в 14 локациях.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.