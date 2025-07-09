ЗМІ: меру Кишинева заборонили в'їзд до Румунії та інших країн ЄС
Меру молдовської столиці Кишинева Іону Чебану на п'ять років заборонено в'їзд до Румунії та інших держав Шенгенської зони.
Про це стало відомо виданню Ziarul de Gardă від офіційних джерел в Румунії, повідомляє "Європейська правда".
Джерела ZdG розповіли, що румунська влада вважає, що Чебан "становить загрозу національній безпеці Румунії".
Наразі ні сам Чебан, ні представники його пресслужби не надали коментарів з цього приводу.
Іон Чебан розпочав свою політичну кар'єру в Партії комуністів Республіки Молдова (ПКРМ), від якої в 2011 році став депутатом.
Зараз Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN). У 2019 році він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії. Наприкінці 2021 року він створив власну політсилу.
Чебан виступав проти євроінтеграції Молдови, зокрема, у 2014 році він заявляв: "Мене не влаштовує підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Молдова хоче в Митний союз".
Однак під час другого мандата різко змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції. Однак, незважаючи на публічні заяви, документ, підготовлений США в 2022 році, включав очолюваний ним рух MAN до числа структур, через які Росія намагається впливати на політичну ситуацію в Молдові.
У 2025 році Чебан заявив про створення нібито проєвропейського блоку "Альтернатива" спільно з колишнім кандидатом на пост президента Молдови від Партії соціалістів Олександром Стояногло, колишнім радником Володимира Вороніна Марком Ткачуком і колишнім прем'єром Іоном Кіку.
Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.
Молдовська влада неодноразово попереджала про наміри Росії вплинути на голосування, аби мати лояльний уряд у Кишиневі.
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