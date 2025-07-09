Румыния подтвердила запрет на въезд мэру Кишинева

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что "из соображений национальной безопасности" запретило въезд на свою территорию мэру Кишинева Иону Чебану.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление румынский МИД распространил в среду.

Внешнеполитическое ведомство Румынии заявило, что "из соображений национальной безопасности" запретило въезд на территорию страны "Иону Чебану и еще двум гражданам Республики Молдова".

"Это решение принято компетентными органами Румынии в соответствии с действующим законодательством", – добавили там, подтвердив распространенную ранее в СМИ информацию.

Ион Чебан является лидером партии "Движение национальной альтернативы" (MAN), созданной в 2021 году. В 2019-м он победил на выборах мэра Кишинева благодаря поддержке пророссийских социалистов, но потом вышел из партии.

До избрания мэром Кишинева Ион Чебан выступал против евроинтеграции Молдовы, но во время второго мандата резко изменил риторику и стал высказываться в поддержку европейской интеграции.

В 2025 году Чебан заявил о создании якобы проевропейского блока "Альтернатива" совместно с экс-кандидатом на пост президента Молдовы от Партии социалистов Александром Стояногло.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября. Молдовские власти неоднократно предупреждали о намерениях России повлиять на голосование, чтобы иметь лояльное правительство в Кишиневе.

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