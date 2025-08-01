Комитет Сената США поддержал выделение помощи Украине в размере $1 млрд

Комитет Сената США по ассигнованиям подавляющим большинством голосов одобрил решение о поддержке законопроекта "Defense Appropriations Act" на 2026 финансовый год, который предусматривает выделение одного миллиарда долларов на военную поддержку Украины.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует "Европейская правда".

Посол уточнила, что сенатский комитет одобрил соответствующее решение подавляющим большинством голосов ("за" 26, "против" 3).

Законопроект предусматривает выделение средств на продолжение военной помощи Украине – 800 миллионов долларов на нужды программы USAI и 225 миллионов долларов на нужды программы "Baltic Security Initiative", отметила Маркарова.

"Это финансирование является частью более широкого комплекса мер, направленных на сдерживание России и Китая, а также на поддержку союзников и партнеров США, что отражает видение Республиканской партии", – рассказала она.

По словам Маркаровой, согласно процедуре, следующими шагами станут рассмотрение документа всем составом Сената, согласительная конференция между двумя палатами, на которой будет утвержден консолидированный текст законопроекта и его окончательное принятие.

Недавно также стало известно, что сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш подготовили законопроект, который предусматривает создание спецфонда, который бы наполняли европейские союзники Украины для оплаты американского оружия.

Напомним, в середине июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".