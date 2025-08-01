Литва і Польща обговорять ситуацію із контролем на кордонах

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович і очільник МВС Польщі Марцин Кервінський мають намір обговорити в п'ятницю тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в литовському МВС, міністри проведуть переговори телефоном.

Кондратович зазначив, що Литва і Польща об’єднані спільною метою – боротьбою з нелегальною міграцією.

"Литовські посадові особи відповідально працюють як на кордоні з Білоруссю, так і з Росією, а також надають допомогу латвійським колегам. Ми докладаємо зусиль для забезпечення безпеки як на двосторонній, так і на регіональній основі", – зазначив він.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.