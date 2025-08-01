Литва и Польша обсудят ситуацию с контролем на границах

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович и глава МВД Польши Марцин Кервинский намерены обсудить в пятницу временный контроль на внутренних границах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в литовском МВД, министры проведут переговоры по телефону.

Кондратович отметил, что Литва и Польша объединены общей целью – борьбой с нелегальной миграцией.

"Литовские должностные лица ответственно работают как на границе с Беларусью, так и с Россией, а также оказывают помощь латвийским коллегам. Мы прилагаем усилия для обеспечения безопасности как на двусторонней, так и на региональной основе", – отметил он.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.