У Литві кажуть, що прикордонний контроль з боку Польщі триватиме до жовтня

Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою до 4 жовтня, повідомив литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.

Кондратович поінформував про продовження прикордонного контролю за підсумками телефонної розмови з польським колегою Марцином Кервінським.

"Ми розуміємо рішення Польщі продовжити тимчасовий прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Для боротьби з нелегальною міграцією необхідно вжити всіх необхідних заходів", – сказав Кондратович.

Він запевнив, що це рішення "не спрямовано проти громадян Литви".

"Це захід щодо запобігання вторинній міграції. Наші співробітники також відповідально працюють над забезпеченням максимальної безпеки литовського кордону", – додав міністр.

Він пообіцяв, що Литва продовжить тісно співпрацювати з Польщею, щоб прикордонний контроль не створював незручностей для тих, хто в'їжджає в цю країну.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.