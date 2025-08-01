У Литві кажуть, що прикордонний контроль з боку Польщі триватиме до жовтня
Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою до 4 жовтня, повідомив литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.
Кондратович поінформував про продовження прикордонного контролю за підсумками телефонної розмови з польським колегою Марцином Кервінським.
"Ми розуміємо рішення Польщі продовжити тимчасовий прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Для боротьби з нелегальною міграцією необхідно вжити всіх необхідних заходів", – сказав Кондратович.
Він запевнив, що це рішення "не спрямовано проти громадян Литви".
"Це захід щодо запобігання вторинній міграції. Наші співробітники також відповідально працюють над забезпеченням максимальної безпеки литовського кордону", – додав міністр.
Він пообіцяв, що Литва продовжить тісно співпрацювати з Польщею, щоб прикордонний контроль не створював незручностей для тих, хто в'їжджає в цю країну.
Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.
У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.