В Литве говорят, что пограничный контроль со стороны Польши продлится до октября

Польша продлила пограничный контроль с Литвой до 4 октября, сообщил литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.

Кондратович проинформировал о продлении пограничного контроля по итогам телефонного разговора с польским коллегой Марцином Кервинским.

"Мы понимаем решение Польши продлить временный пограничный контроль на внутренней границе. Для борьбы с нелегальной миграцией необходимо принять все необходимые меры", – сказал Кондратович.

Он заверил, что это решение "не направлено против граждан Литвы".

"Это мера по предотвращению вторичной миграции. Наши сотрудники также ответственно работают над обеспечением максимальной безопасности литовской границы", – добавил министр.

Он пообещал, что Литва продолжит тесно сотрудничать с Польшей, чтобы пограничный контроль не создавал неудобств для тех, кто въезжает в эту страну.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.