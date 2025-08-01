Продажі пива в Німеччині впали до нового мінімуму

У першій половині 2025 року німецькі пивоварні продали загалом 3,9 мільярда літрів алкогольного пива всередині країни та за кордоном, що є найнижчим показником, зафіксованим з моменту початку ведення статистики в 1993 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Люди в Німеччині п'ють менше пива, ніж будь-коли раніше: у першій половині 2025 року німецькі броварні продали загалом 3,9 мільярда літрів алкогольного пива на внутрішньому і зовнішньому ринках, що є найнижчим показником, зафіксованим з моменту початку ведення статистики в 1993 році.

Це на 6,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило в п'ятницю Федеральне статистичне управління.

Подібне падіння спостерігалося лише в перші місяці пандемії коронавірусу в 2020 році і знову в другій половині 2023 року.

Вперше за шість місяців обсяг продажів пива впав нижче позначки в 4 мільярди літрів.

Внутрішні продажі, які все ще становлять трохи менше 82% від загального обсягу, впали на 6,1%, тоді як експорт скоротився ще різкіше – на 7,1%.

Німецька асоціація броварів пояснює падіння не лише демографічними змінами, але й ширшими економічними викликами.

Виконавчий директор асоціації Хольгер Айхеле сказав: "Поганий споживчий клімат сильно б'є по броварнях, так само як і по ресторанному та роздрібному секторах".

Айхеле також попередив, що нова тарифна угода ЄС зі США може ще більше посилити тиск на експортерів.

Нагадаємо, з 1 серпня в Латвії набули чинності нові умови продажу алкогольних напоїв, які передбачають, зокрема суворіші обмеження на рекламу алкоголю.

А в Німеччині опитування показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.