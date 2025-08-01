У Латвії почали діяти нові умови продажу алкоголю

З 1 серпня в Латвії набули чинності нові умови продажу алкогольних напоїв, які передбачають, зокрема суворіші обмеження на рекламу алкоголю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Відтепер в Латвії продаж алкогольних напоїв у будні та суботи буде заборонено з 20:00 до 10:00 наступного дня, а в неділю – з 18:00 до 10:00 понеділка.

Крім того, щоб обмежити імпульсивні покупки, алкогольні напої, придбані в інтернеті – на вебсайті або в мобільному додатку – можуть бути доставлені покупцеві не раніше ніж через 6 годин з моменту замовлення.

Також з 1 серпня заборонено рекламувати ціни та знижки на алкоголь у друкованих виданнях, друкованих рекламних виданнях та публікаціях, кінотеатрах, вебсайтах, з використанням поштових (у тому числі електронних) послуг, а також у місцях роздрібної торгівлі.

Реклама цін та знижок буде дозволена лише у приміщеннях або торгових закладах виробника (наприклад, у винних погребах, пивоварнях).

У місцях роздрібної торгівлі має бути розміщений добре помітний напис, що вживання алкогольних напоїв має негативний вплив на здоров'я.

Заборонені заходи з просування торгівлі, що пропонують придбати одразу кілька одиниць алкогольних напоїв за нижчою ціною, а також знижки на алкогольні напої в рамках програм лояльності.

Також заборонені пропозиції, в яких покупець разом з алкогольним напоєм може отримати в подарунок інший товар або послугу.

У місцях організації азартних ігор надалі заборонено роздрібний продаж алкогольних напоїв для споживання на місці біля ігрових автоматів, столів для гри в карти, кості та рулетку або інших ігор.

Власникам карт лояльності може бути надано знижку на один конкретний напій, але не можна організовувати акції, які передбачають знижку на весь асортимент алкогольних напоїв або на певний вид напоїв (наприклад, на всі вина).

Міністерство охорони здоров'я нагадало, що в Латвії споживання алкоголю є одним з найвищих в Європі. У 2023 році зареєстроване абсолютне споживання алкоголю на одного жителя становило 11,7 літра, а з урахуванням туристів – 12,5 літра. У 2024 році, включаючи споживання туристами, цей показник у Латвії становив 12 літрів (середнє абсолютне споживання алкоголю в Європі – 10 літрів).

Нагадаємо, в Німеччині опитування показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.

Також у Швеції з 1 червня набули чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями.