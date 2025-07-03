Більшість німців хочуть суворіших законів для захисту молоді від алкоголю

Більшість жителів Німеччини виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Forsa, його дані наводить агентство DPA.

Результати опитування, проведеного на замовлення KKH Kaufmännische Krankenkasse, показали, що 65% респондентів підтримують скасування правила контрольованого вживання алкоголю.

За чинним законодавством Німеччини, підлітки можуть купувати та вживати пиво, вино та напої на основі вина в громадських місцях у супроводі законного опікуна.

Незначна більшість респондентів (52%) також підтримує підвищення віку, з якого можна купувати та вживати пиво та вино, з 16 до 18 років.

В опитуванні, проведеному в червні, взяли участь 1004 респонденти віком від 18 до 70 років з різних регіонів Німеччини.

Міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини також виступають за заборону вживання алкоголю під наглядом і отримали підтримку цієї ініціативи від міністерки охорони здоров'я Німеччини Ніни Варкен.

Медичні асоціації вже давно закликають політиків, відповідальних за охорону здоров'я, докласти більше зусиль для зменшення споживання алкоголю в Німеччині. Німецьке товариство харчування (DGE) рекомендує повністю відмовитися від алкогольних напоїв, заявляючи, що безпечного рівня споживання не існує.

Згідно з позиційним документом DGE, алкоголь є психоактивним наркотиком, який визнано причиною понад 200 негативних наслідків для здоров'я, включаючи захворювання та нещасні випадки.

Нагадаємо, безалкогольне пиво набуває все більшої популярності в Німеччині: його виробляють більш ніж удвічі більше, ніж 20 років тому.

У 2024 році в Німеччині було продано близько 6,8 мільярда літрів пива, що є найнижчим показником з 1993 року.