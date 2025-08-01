У Польщі групу осіб судитимуть за знищення 40 ластів'ячих гнізд, серед них – посадовець "ПіС"

У Польщі висунули звинувачення чотирьом особам у зв’язку зі знищенням 40 ластів’ячих гнізд, серед них двоє пов’язані з найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент з масовим знищенням ластів’ячих гнізд стався на початку липня на території Свєнтокшицького воєводства у центрі природничої освіти в населеному пункті Ум’яновіце.

За результатами розслідування окружна прокуратура Пінчува висунула звинувачення чотирьом особам за законодавством щодо захисту тварин, їх затримали 30-31 липня. За звинуваченнями їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Один з підозрюваних – Каміль К., є в.о. заступника директора місцевого ландшафтного парту та відповідальний за фінанси одного з регіональних осередків "ПіС". Його звинувачують у підбурюванні до знищення близько 40 ластів’ячих гнізд і вбивства 70 дорослих ластівок і пташенят.

Ще одного підозрюваного на ім’я Матеуш, якиий теж пов’язаних з "ПіС", вважають співорганізатором, а його підлеглих Каміля Б. і Богуслава В. – виконавцями задуму.

Підозрюваним призначили запобіжний захід у вигляді нагляду та заборонили контактувати одне з одним.

У "ПіС" у зв’язку з цими подіями скликали термінову зустріч на рівні округу та заявили, що Каміля К. і Матеуша Х. виключають з лав партії.

Минулого року чоловіка у Польщі покарали штрафом на понад 95 тисяч гривень за те, що він зруйнував ластів’яче гніздо у своєму обійсті.

У Латвії чоловіка оштрафували на 15 тисяч євро за вбивство пташенят лелеки.