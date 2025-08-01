В Польше группу лиц будут судить за уничтожение 40 гнезд ласточек, среди них – чиновник "ПиС"

В Польше предъявили обвинения четырем лицам в связи с уничтожением 40 ласточкиных гнезд, среди них двое связаны с крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент с массовым уничтожением ласточкиных гнезд произошел в начале июля на территории Свентокшицкого воеводства в образовательном центре об окружающей среде в населенном пункте Умяновице.

По результатам расследования окружная прокуратура Пинчува выдвинула обвинения четырем лицам по законодательству о защите животных, они были задержаны 30-31 июля. По обвинениям им грозит до 3 лет лишения свободы.

Один из подозреваемых – Камиль К., является и.о. заместителя директора местного ландшафтного парка и ответственным за финансы одного из региональных отделений "ПиС". Его обвиняют в подстрекательстве к уничтожению около 40 ласточкиных гнезд и убийства 70 взрослых ласточек и птенцов.

Еще одного подозреваемого по имени Матеуш, который также связан с "ПиС", считают соорганизатором, а его подчиненных Камиля Б. и Богуслава В. – исполнителями замысла.

Подозреваемым назначили меру пресечения в виде надзора и запретили контактировать друг с другом.

В "ПиС" в связи с этими событиями созвали срочное совещание на уровне округа и заявили, что Камиля К. и Матеуша Х. исключают из рядов партии.

В прошлом году мужчину в Польше наказали штрафом в более чем 95 тысяч гривен за то, что он разрушил ласточкино гнездо в своем дворе.

В Латвии мужчину оштрафовали на 15 тысяч евро за убийство птенцов аиста.