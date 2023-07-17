У Латвії чоловіка оштрафували на 15 тисяч євро за вбивство пташенят лелеки

У Латвії чоловік отримав вирок у вигляді 140 годин громадських робіт і штрафу в 15 тисяч євро за вбивство пташенят лелеки на території свого домоволодіння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Відповідний вирок виніс Земгальський районний суд.

Вирок суду із вказаним покаранням був винесений в результаті угоди з прокуратурою.

Інцидент стався у липні 2022 року. За даними слідства, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, але усвідомлював, що на його димарі було гніздо особливо охоронюваного виду – білого лелеки – з пташенятами.

Він заліз на дах і палицею збив гніздо. Воно впало з даху на землю, і пташенята загинули.

Нагадаємо, 4 липня у Парижі суд поклав на залізничного оператора SNCF відповідальність за смерть кішки, яку на початку року переїхав поїзд, і наклав на нього штраф.