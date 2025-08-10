Більшість людей у Німеччині за визнання Палестинської держави
Більшість жителів Німеччини підтримують визнання Палестинської держави, що наразі відкидається федеральним урядом.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Forsa для зовнішньополітичного журналу Internationale Politik, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.
54% респондентів відповіли "так" на запитання: "Чи повинна Німеччина зараз визнати Палестину як свою державу?"
31% виступив проти цієї ідеї.
Опитування, в якому взяла участь 1001 особа в Німеччині, було проведене наприкінці липня.
Підтримка була дещо вищою на сході Німеччини (59%), ніж на заході (53%). Вона також була особливо високою серед людей у віці від 18 до 29 років (60%) і серед людей у віці 60 років і старше (58%).
Серед прихильників Лівої партії 85% виступали за визнання. Підтримка також була високою серед виборців Зелених (66%) та Соціал-демократичної партії (52%).
Підтримка була нижчою серед прихильників консервативного альянсу ХДС/ХСС (48%) та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (45%).
Німецький уряд заявляє, що підтримує рішення про дві держави, в якому ізраїльтяни і палестинці живуть мирно пліч-о-пліч. Однак, він розглядає визнання Палестини як завершальний крок у мирному процесі, який має завершитися переговорами.
Майже 150 з 193 держав-членів Організації Об'єднаних Націй вже визнали Палестину. У світлі триваючих військових операцій Ізраїлю в секторі Газа, які призвели до загибелі десятків тисяч людей, все більше країн готуються наслідувати їхній приклад.
Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.
Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.