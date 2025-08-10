Большинство людей в Германии за признание Палестинского государства

Большинство жителей Германии поддерживают признание Палестинского государства, что в настоящее время отвергается федеральным правительством.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa для внешнеполитического журнала Internationale Politik, передает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

54% респондентов ответили "да" на вопрос: "Должна ли Германия сейчас признать Палестину как свое государство?"

31% выступил против этой идеи.

Опрос, в котором приняли участие 1001 человек в Германии, был проведен в конце июля.

Поддержка была несколько выше на востоке Германии (59%), чем на западе (53%). Она также была особенно высокой среди людей в возрасте от 18 до 29 лет (60%) и среди людей в возрасте 60 лет и старше (58%).

Среди сторонников Левой партии 85% выступили за признание. Поддержка также была высокой среди избирателей Зеленых (66%) и Социал-демократической партии (52%).

Поддержка была ниже среди сторонников консервативного альянса ХДС/ХСС (48%) и ультраправой "Альтернативы для Германии" (45%).

Немецкое правительство заявляет, что поддерживает решение о двух государствах, в котором израильтяне и палестинцы живут мирно бок о бок. Однако оно рассматривает признание Палестины как завершающий шаг в мирном процессе, который должен завершиться переговорами.

Почти 150 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций уже признали Палестину. В свете продолжающихся военных операций Израиля в секторе Газа, которые привели к гибели десятков тысяч людей, все больше стран готовятся последовать их примеру.

Как известно, Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.