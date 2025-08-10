Греція отримала від Південної Кореї велику оборонну пропозицію

Південна Корея представила Греції три пропозиції щодо оборонного співробітництва, в тому числі будівництво підводних човнів, системи безпілотних літальних апаратів MUM-T і спільне виробництво військових транспортних засобів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Остання пропозиція надійшла від Hanwha Ocean і включає будівництво нових підводних човнів і модернізацію існуючого грецького флоту типу 214. Hanwha, яка вже побудувала три підводні човни типу 214, зараз розробляє підводний човен KSS-III (клас Dosan Ahn Changho), здатний нести балістичні ракети.

Грецькі оборонні посадовці високо оцінили південнокорейську технологію за її високу якість. Вони запросили детальну пропозицію з викладенням умов спільного виробництва і модернізації підводних човнів на грецьких верфях, з мінімум 25% участю місцевої оборонної промисловості, відповідно до нових вимог.

Раніше Korea Aerospace Industries (KAI) запропонувала виробництво систем Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) в Греції. Ці системи "Loyal Wingman" об'єднують безпілотні бойові дрони з пілотованими літаками і наразі розробляються для південнокорейських винищувачів KF-21.

Третя пропозиція передбачає постачання і спільне виробництво військових транспортних засобів в Греції для заміни застарілого автопарку, який щодня використовується грецькою армією. Афіни вже висловили зацікавленість у розробці такої програми, якщо дозволять бюджетні можливості.

Грецька влада відзначила, що ці пропозиції узгоджуються з рамками довгострокового планування озброєнь. Офіційні особи закликали до подальших обговорень на вищому рівні для вивчення потенційних угод.

Ці ініціативи є частиною більш широких зусиль Сеула, спрямованих на те, щоб закріпитися в європейській програмі переозброєння вартістю 800 мільярдів євро на найближчі роки.

Нагадаємо, Естонія за підтримки Європейської комісії планує взяти кредит у розмірі до 3,6 мільярда євро для фінансування оборонних витрат у межах інструменту SAFE.

За останніми даними ЗМІ, запити на кредити від 18 країн у межах оборонної програми Європейської комісії SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.