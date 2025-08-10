Греция получила от Южной Кореи крупное оборонное предложение

Южная Корея представила Греции три предложения по оборонному сотрудничеству, в том числе строительство подводных лодок, системы беспилотных летательных аппаратов MUM-T и совместное производство военных транспортных средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Последнее предложение поступило от Hanwha Ocean и включает строительство новых подводных лодок и модернизацию существующего греческого флота типа 214. Hanwha, которая уже построила три подводные лодки типа 214, сейчас разрабатывает подводную лодку KSS-III (класс Dosan Ahn Changho), способную нести баллистические ракеты.

Греческие оборонные чиновники высоко оценили южнокорейскую технологию за ее высокое качество. Они запросили подробное предложение с изложением условий совместного производства и модернизации подводных лодок на греческих верфях, с минимум 25% участием местной оборонной промышленности, в соответствии с новыми требованиями.

Ранее Korea Aerospace Industries (KAI) предложила производство систем Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) в Греции. Эти системы "Loyal Wingman" объединяют беспилотные боевые дроны с пилотируемыми самолетами и в настоящее время разрабатываются для южнокорейских истребителей KF-21.

Третье предложение предусматривает поставку и совместное производство военных транспортных средств в Греции для замены устаревшего автопарка, который ежедневно используется греческой армией. Афины уже выразили заинтересованность в разработке такой программы, если позволят бюджетные возможности.

Греческие власти отметили, что эти предложения согласуются с рамками долгосрочного планирования вооружений. Официальные лица призвали к дальнейшим обсуждениям на высшем уровне для изучения потенциальных соглашений.

Эти инициативы являются частью более широких усилий Сеула, направленных на то, чтобы закрепиться в европейской программе перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро на ближайшие годы.

Напомним, Эстония при поддержке Европейской комиссии планирует взять кредит в размере до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов в рамках инструмента SAFE.

По последним данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.