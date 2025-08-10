В Італії тисячі людей протестували через плани будівництва мосту на Сицилію

Тисячі людей пройшли в суботу маршем у сицилійському місті Мессіна на знак протесту проти урядового плану будівництва мосту, який з'єднає материкову частину Італії з Сицилією в рамках масштабного інфраструктурного проєкту вартістю 13,5 мільярдів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Протестувальники рішуче виступають проти проєкту мосту через Мессінську протоку через його масштаби, загрозу землетрусів, вплив на навколишнє середовище і привид втручання мафії.

Ідея будівництва мосту, що з'єднає Сицилію з рештою Італії, обговорювалася десятиліттями, але завжди відкладалася через ці побоювання. Однак проєкт зробив великий крок вперед, коли цього тижня урядовий комітет, що контролює стратегічні державні інвестиції, схвалив план.

Міністр транспорту Маттео Сальвіні, головний політичний прихильник проєкту, назвав його "найбільшим інфраструктурним проєктом на Заході".

Сальвіні послався на дослідження, згідно з якими проєкт створить до 120 000 робочих місць щорічно і допоможе стимулювати економічне зростання в економічно відсталому південному регіоні Італії, оскільки ще мільярди будуть вкладені в поліпшення доріг та інфраструктури навколо.

Опонентів ці аргументи не переконують. Вони також обурені тим, що для будівництва мосту доведеться експропріювати майно близько 500 сімей.

"Мессінську протоку не можна чіпати", – вигукували протестувальники під час маршу в Мессіні. Багато хто ніс плакати з написом "No Ponte" (Ні мосту). Організатори оцінили чисельність натовпу в 10 000 осіб.

Запропонований міст мав би простягатися майже на 3,7 кілометра з підвісною секцією довжиною 3,3 кілометра. Він перевершить турецький міст Канаккале на 1 277 метрів і стане найдовшим підвісним мостом у світі.

Підготовчі роботи можуть розпочатися вже наприкінці вересня або на початку жовтня, після отримання дозволу від Рахункової палати Італії. Повноцінне будівництво планується розпочати у 2026 році, а завершити – між 2032 і 2033 роками.

Плани будівництва мосту неодноразово схвалювалися і скасовувалися з того часу, як італійський уряд вперше запросив пропозиції щодо будівництва мосту в 1969 році. Адміністрація прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні відродила проєкт у 2023 році.

Проєкт також може підтримати зобов'язання Італії збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як того вимагає НАТО, оскільки уряд заявив, що класифікує міст як об'єкт, пов'язаний з обороною.

Італія стверджує, що міст стане стратегічним коридором для швидкого пересування військ і розгортання техніки, кваліфікуючи його як "інфраструктуру, що посилює безпеку".

Екологічні групи, однак, подали скарги до ЄС, посилаючись на занепокоєння, що проєкт вплине на перелітних птахів.

Президент Італії також наполягав на тому, щоб проєкт підпадав під дію антимафіозного законодавства, яке застосовується до всіх масштабних інфраструктурних проєктів. Сальвіні пообіцяв, що недопущення організованої злочинності до проєкту є головним пріоритетом.